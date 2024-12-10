Защитник «Спартака» Дуарте объяснил, почему не общается с журналистами

— Выхожу, когда просит пресс-служба. Понимаю, что надо отвечать на вопросы журналистов. Просто я знаю, что жена с ребёнком с нетерпением ждут меня дома, поэтому стараюсь как можно быстрее приехать к ним. Стоит нам расстаться даже на день, я уже начинаю скучать.