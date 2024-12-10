Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник «Спартака» Дуарте объяснил, почему не общается с журналистами

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте объяснил, почему обычно не общается с журналистами.

Источник: РИА "Новости"

Он признался, что делает это только по просьбе пресс-службы московского клуба.

— Выхожу, когда просит пресс-служба. Понимаю, что надо отвечать на вопросы журналистов. Просто я знаю, что жена с ребёнком с нетерпением ждут меня дома, поэтому стараюсь как можно быстрее приехать к ним. Стоит нам расстаться даже на день, я уже начинаю скучать.

— Может, ты просто не любишь журналистов?
 — Мне не нравится болтать понапрасну, ха-ха, — сказал Алексис Дуарте в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь