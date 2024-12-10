«Думаю, что не вернусь в футбол». Нобоа рассказал о своём восстановлении после инфекции

«Сейчас мне сделали операцию, а первую — полгода назад. У меня была инфекция, сейчас всё чисто. Идёт восстановление. Я не знаю, буду ли играть в футбол. Никуда не спешу.



Меня ждёт моя команда “Эмелек”. На данный момент, думаю, что не вернусь в футбол, плюс мой контракт закончился. Я пока не думаю об этом. Спокойно восстанавливаюсь, слежу за коленом. После инфекции вернуться на поле — большая проблема. Я иду шаг за шагом», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».