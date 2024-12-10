Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наир Тикнизян рассказал, что «Севилья» по-прежнему проявляет к нему интерес

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что испанская «Севилья» всё ещё заинтересована в его услугах.

Источник: Чемпионат.com

По словам Тикнизяна, эту информацию он получил от своего агента.

«Насколько мне известно, я лично слышал от своего агента, интерес от “Севильи” всё ещё есть. Как далеко это зайдёт, мне на данный момент непонятно, посмотрим», — приводит слов Тикнизяна «Матч ТВ».

Тикнизяну 25 лет, он выступает на позиции левого защитника и полузащитника. В нынешнем сезоне армянский футболист провёл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока «Локомотива» в € 6,5 млн.

Локомотив
Севилья
Премьер-лига: таблица и календарь