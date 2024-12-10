«Сейчас “Спартак” — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке

— Сказать, что ей везет, тяжело. В последнем матче «Пари НН», например, сидел в обороне весь первый тайм и не давал шансов «Спартаку», а как только чуть раскрылся, москвичи этим воспользовались. Кто-то скажет — фарт, но на самом деле «Спартак» сейчас — бегущая и играющая команда. Посмотрим, что будет весной… Там все будет заново для всех, и многое решат первые туры. Сейчас отрыв от первого места всего два очка. Думаю, борьба обострится. Вы сами прекрасно понимаете, что «Спартак» — команда, от которой требуют не только игру, но и результат. В начале сезона его не было, и многие опять писали, что тренера надо менять, но я так не говорил.