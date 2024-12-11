«Всегда можно бороться за чемпионство. И с “Зенитом” в том числе». Интервью защитника «Спартака» Чернова

— Я всегда стараюсь максимально отдаваться на тренировках и в играх, когда оказываюсь на поле, чтобы доказать свой уровень и получить место в стартовом составе. В конце концов, в начале сезона я был в основе. Потом после травмы в центре обороны стал играть Литва [Руслан Литвинов], после его удаления в старте оказался Дуарте. Так что все возможно. Да, сейчас, когда идет победная серия, вряд ли главный тренер будет менять сочетания, которые принесли успех. Но сделаю все, чтобы вернуться в основе. Тем более впереди сборы — будем там работать. Не в первый раз мне приходится заново биться за место в стартовом составе.