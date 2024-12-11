«Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

— Да, именно так. У «Спартака» было два или три предложения по мне. Правда, не знаю, были ли это официальные офферы или же запросы на словах. Клуб мог продать меня за те же деньги, за которые купил. Возможно, сумма была даже немного больше. Но тогда от этого отказались. И в какой-то момент я сказал: «Послушайте, если вы не продадите меня в Англию и не заработаете, то в конце концов я просто уйду бесплатно». И вот в последний год, когда я не стал продлевать контракт перед зимней паузой в чемпионате, понял, что клуб хочет заставить меня уйти. Меня мотивировала лишь мечта поиграть в Англии. Причина только в этом.