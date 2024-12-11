Радимов назвал игрока «Зенита», который «очень сильно сдал» за последнее время

«Мне кажется, что Дуглас Сантос очень сильно сдал. Либо он не в форме, либо что-то ещё. Но вспомним, например, как в матче с Самарой по его флангу “возили”. И оттуда гол пришёл, по-моему, прострел. И подключение Дугласа Сантоса уже не такое, как раньше. Уже и ассистентов, и подключений не так много. То есть в этом плане, я думаю, что если раньше это было гарантированно знаком качества, то сейчас фланг Дугласа Сантоса просел, на самом деле», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».