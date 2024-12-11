На стадионе «Анжи-Арена» стартовали работы по замене газона

«На домашнем стадионе махачкалинского “Динамо” “Анжи-Арене” начались работы по замене футбольного поля.
Изменения коснутся не только непосредственно газона, но и всей системы обеспечения его жизнедеятельности.
Работы на “Анжи Арене” планируется завершить до весны. Все необходимые для этого материалы уже на месте.
Проект включает в себя также обновление резервного поля, на котором тренируется махачкалинское “Динамо”, и синтетического покрытия в чаше стадиона вокруг основного поля», — написано в заявлении клуба.
«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 18 матчей.