На стадионе «Анжи-Арена» стартовали работы по замене газона

«На домашнем стадионе махачкалинского “Динамо” “Анжи-Арене” начались работы по замене футбольного поля.



Изменения коснутся не только непосредственно газона, но и всей системы обеспечения его жизнедеятельности.



Работы на “Анжи Арене” планируется завершить до весны. Все необходимые для этого материалы уже на месте.



Проект включает в себя также обновление резервного поля, на котором тренируется махачкалинское “Динамо”, и синтетического покрытия в чаше стадиона вокруг основного поля», — написано в заявлении клуба.