Черчесов прокомментировал новость о возможном переходе Дзюбы в «Кайрат»

— От самого Артема ничего на эту тему не слышал, но он в любом случае не обязан рассказывать мне о своих планах — как и президент алма-атинского клуба. Мы давно знакомы с Кайратом Боранбаевым, с большим уважением отношусь к его работе. Например, импонирует, что он много работает над развитием молодежного футбола, часто отправляет свои юношеские команды на международные турниры. Я бывал в академии «Кайрата», она производит сильное впечатление.