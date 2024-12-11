«Легионеры устали от чемпионств». Билялетдинов объяснил спад «Зенита»

«Играли они хорошо, выносили соперников по 4:0, по 5:0. Но потом что-то сломалось. Обычно наступает успокоение, какое-то самолюбование. Все поглощают хвалебные оды, эпитеты и прочее. А это как мёд обволакивает команду, и всё утрачивается. Расчёт был, наверное, на опытных легионеров, что они вытянут команду в период спада. Но они в “Зените”, наверное, уже в какой-то степени устали от чемпионства», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».