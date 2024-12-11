В «Акроне» высказались о будущем Дзюбы

Морозов заявил, что не беседовал с Дзюбой на тему продления контракта. «Посмотрим во второй части сезона, каким будет желание Артема. Пока не готов сказать по нашей дальнейшей стратегии. Мы подписали его на год, пусть доиграет, а там будет видно. Думаю, к весне определимся, будем исходить из нашей стратегии», — отметил он.