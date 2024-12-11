«Происходили странные вещи». Мусаев — о «Краснодаре» в последних матчах РПЛ

«Думаю, отработали на 8 из 10. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось. В матчах с “Химками”, “Рубином” и “Локомотивом” “Краснодар” был лучше. Там происходили странные вещи — отменялись наши голы. Но моим парням только слова благодарности», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице. Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).