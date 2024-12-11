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«Происходили странные вещи». Мусаев — о «Краснодаре» в последних матчах РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги для чёрно-зелёных, а также отметил, что в последних матчах перед зимней паузой «быки» могли набрать больше очков.

Источник: Чемпионат.com

«Думаю, отработали на 8 из 10. В концовке могли набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось. В матчах с “Химками”, “Рубином” и “Локомотивом” “Краснодар” был лучше. Там происходили странные вещи — отменялись наши голы. Но моим парням только слова благодарности», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице. Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

Краснодар