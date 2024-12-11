В «Зенит» едет лучший дриблёр РПЛ. Садулаев действительно круче Педро и Артура?

Любому игроку нужно время для адаптации. И Лечи в «Зените» оно тоже понадобится, но не так много. Он россиянин, никуда ведь не уезжает. К тому же хорошо знает «Зенит», знает игроков и их уровень. И самое важное — Садулаев очень уверен в себе. Это ему поможет влиться в команду. Не с места в карьер, но как можно быстрее. В «Зените» на этой позиции играют Педро и Артур — Лечи сильнее".