В «Зенит» едет лучший дриблёр РПЛ. Садулаев действительно круче Педро и Артура?

Как стало известно «Чемпионату», вингер «Ахмата» Лечи Садулаев близок к переходу в «Зенит». 25-летний игрок может присоединиться к петербуржцам следующим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне воспитанник клуба из Грозного ещё должен помочь родной команде сохранить место в РПЛ.
Сам по себе трансфер Садулаева в «Зенит» не удивит. Это быстрый, смелый футболист с классным дриблингом — то, что нужно Сергею Семаку. В нынешнем сезоне Лечи уже насолил петербургской команде. В матче первого круга в Грозном тренер сине-бело-голубых поставил на правый фланг обороны Вячеслава Караваева, а не Густаво Мантуана (того поднял повыше), очевидно, с целью закрыть Лечи. Российский защитник обороняется лучше бразильского хавбека-универсала. Тем не менее Садулаев уже на второй минуте убежал от Караваева и создал гол Арсена Адамова своей голевой передачей.
Бывший главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко, комментируя возможный трансфер Садулаева в петербургский клуб, высказался достаточно громко. По его мнению, Лечи превосходит зенитовских бразильцев Педро и Артура.
«Садулаев — игрок, полностью подходящий “Зениту” по стилю, — сказал Ромащенко. — Он может играть и оттянутого нападающего, и с краю. У него дриблинг, способность обыграть, скорость, завершение. В “Зените” у Лечи будут партнёры другого класса. Это тоже только в плюс. Такое решение будет очень правильным, и главное — своевременным.
Любому игроку нужно время для адаптации. И Лечи в «Зените» оно тоже понадобится, но не так много. Он россиянин, никуда ведь не уезжает. К тому же хорошо знает «Зенит», знает игроков и их уровень. И самое важное — Садулаев очень уверен в себе. Это ему поможет влиться в команду. Не с места в карьер, но как можно быстрее. В «Зените» на этой позиции играют Педро и Артур — Лечи сильнее".
В нынешнем чемпионате Садулаев набрал пять результативных баллов за 17 матчей: забил три мяча и отдал две голевые передачи. Этот сезон может стать для вингера «Ахмата» лучшим по цифрам в РПЛ. Пока личный рекорд Лечи — 2+3 в позапрошлом чемпионате. Кроме того, Садулаев успешно сыграл за сборную России в осенних товарняках. Оформил 1+1 с Брунеем (11:0) и стал автором голевого паса во встрече с Сирией (4:0).
На самом деле, в случае перехода в «Зенит» российский вингер будет бороться за место в основе не только с Педро и Артуром, которого мы привыкли чаще видеть справа, но ещё и с Андреем Мостовым. Эти трое — главные конкуренты Садулаева. Хотя не факт, что Артур в следующем сезоне останется в петербургском клубе с учётом интереса к нему из Бразилии и неудовлетворённости легионера игровым временем.
Интересно сравнить статистику Садулаева в нынешнем сезоне РПЛ со статистикой зенитовских вингеров (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat).
|Показатель
|Садулаев
|Мостовой
|Педро
|Артур
|Индекс/оценка
|205
|229
|224
|219
|ТТД (всего)
|69
|71
|65
|75
|Успешные ТТД
|67%
|78%
|75%
|81%
|Голевые моменты
|0,8
|1,2
|0,5
|1,5
|Удары в створ
|0,7
|1
|0,5
|1,2
|Точность ударов
|38%
|67%
|45%
|75%
|Заработанные фолы
|3,1
|1,8
|1,4
|3
|Потери мяча
|8,8
|6,6
|6,7
|4,5
|Точность передач
|78%
|84%
|81%
|84%
|Точные пасы в штрафную
|3,2
|2,7
|1,4
|3,6
|Передачи под удар
|1,4
|1,1
|0,9
|1,5
|Единоборства в атаке
|19,4
|9,6
|11,2
|8,1
|Выигранные единоборства
|44%
|53%
|50%
|52%
|Обводки
|4,7
|2,5
|3,5
|2,7
|Успешность дриблинга
|53%
|54%
|54%
|69%
Понятно, что всегда непросто сравнивать статистику игроков из разных клубов. Цифры могут ввести в заблуждение — хотя бы по той причине, что разные команды играют в разный футбол. Например, футболисты «Зенита» выполняют намного больше передач за матч, чем игроки «Ахмата».
Однако кое-какие любопытные наблюдения можно сделать. Из приведённых данных видно, что Садулаев значительно чаще, чем его зенитовские коллеги, вступает в единоборства в атаке. При этом выигрывает их меньше всех. У Лечи больше обводок, хотя процент удачных не выше. По заработанным на себе фолам вингер «Ахмата» тоже лидер в этом квартете.
С другой стороны, у него худший показатель успешных ТТД при примерно одинаковом их общем количестве. Иными словами, Садулаев допускает больше брака. Лечи слишком часто по сравнению с игроками «Зенита» теряет мяч, и у него самая низкая точность как передач, так и ударов.
В общем, кандидату в сборную России и вероятному будущему новичку «Зенита» есть куда расти. Если взять статистику, связанную с атакой, пока всё же рано утверждать, что Садулаев сильнее Педро, Артура или Мостового. Мы помним много примеров, когда талантливые российские футболисты терялись после перехода в «Зенит». Это связано с тем, что нужно работать с мячом и без мяча на более высоких скоростях, при большей интенсивности и просто быстрее думать, исполняя технические элементы в условиях ограниченного пространства.
Насколько готов к этому Садулаев — вопрос на миллион. Пусть даже трансфер и бесплатный. В топ-клубе РПЛ много шансов не дадут, а если не будет стабильности, то любой яркий дриблёр рискует повторить путь Зелимхана Бакаева.
Анатолий Романов