Тренер «Зенита»: у нас проблема была, Клаудиньо говорим одно, он по-другому это понимает

— Ну, потому что он хочет быть чаще с мячом.

— Нет, а я наоборот говорю, потому что там он будет получать всё время спиной, а он маленький, его сзади там прессингуют. А он хочет быть здесь, без контакта получить мяч лицом. Потому что там бьют. Без давления, потому что там как раз больше давления. И мы стараемся как раз искать позиции, чтобы ему было выгодно и чтобы он получил мяч с достаточно хорошим пространством, чтобы и дальше он мог быть креативным и создавать моменты острые у ворот соперника, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».