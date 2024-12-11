Тренер «Зенита» рассказал о преимуществах Максима Глушенкова

— За счёт умения располагаться на поле. Говорят, что он в обороне недорабатывает, есть проблемы, мы это понимаем. Но когда у нас мяч, Макс очень умно располагается на поле. У него нет такой задачи прийти, отыграться, получить мяч и отдать. У него желание, задача всегда получить мяч, развернуть вперёд или [сделать] острую передачу. Можешь ошибиться, это не проблема. Но он очень острый игрок, и я давно слежу за ним, я ещё его смотрел для «Уфы», когда он в «Чертаново» выступал, поэтому я его знаю очень давно, и он всегда такой был. Очень острый футболист, который всё время играет вперёд, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».