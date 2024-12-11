Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Зенита» дал совет перспективным российским футболистам

Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра дал совет перспективным российским футболистам по поводу переезда в зарубежные чемпионаты.

Источник: Чемпионат.com

Он считает, что уходить из Российской Премьер-Лиги нужно не при любой возможности, а только в нормальный европейский клуб, который позволит игроку развиваться дальше.

— А россиянам молодым, на твой взгляд, нужно уезжать в Европу?

— Я не на 100% согласен. Я понимаю, что это в какой-то период важно, но нужно найти правильный момент, когда нужно переходить. Не при любой возможности уходить, а уходить в хороший, нормальный [клуб], в котором у тебя есть возможность развиваться дальше, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Зенит