Тренер «Зенита» дал совет перспективным российским футболистам

— Я не на 100% согласен. Я понимаю, что это в какой-то период важно, но нужно найти правильный момент, когда нужно переходить. Не при любой возможности уходить, а уходить в хороший, нормальный [клуб], в котором у тебя есть возможность развиваться дальше, — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале «Зенита».