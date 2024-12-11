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Андрей Канчельскис: За первое место РПЛ будут бороться шесть клубов

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал участие московского «Спартака» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Видите, как на пользу “Спартаку” пошла пауза на матчи сборных. После этого периода команда выдала отличный отрезок. Станкович провёл хороший тренировочный процесс. Но, как только команда выигрывает две-три игры, все сразу начинают кричать: “Спартак” — чемпион». Однако если клуб проигрывает, во всём виноваты мы.

В любом случае футболисты «Спартака» молодцы. Если бы РПЛ продолжалась, красно-белые с такой игрой и результативностью могли бы выйти на первую строчку. Команда вступила в борьбу за чемпионство. Но за первое место РПЛ будут бороться шесть клубов. Это поднимает ещё больший интерес к чемпионату«, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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