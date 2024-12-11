Андрей Канчельскис: За первое место РПЛ будут бороться шесть клубов

В любом случае футболисты «Спартака» молодцы. Если бы РПЛ продолжалась, красно-белые с такой игрой и результативностью могли бы выйти на первую строчку. Команда вступила в борьбу за чемпионство. Но за первое место РПЛ будут бороться шесть клубов. Это поднимает ещё больший интерес к чемпионату«, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.