Источник: инвестор «Химок» Садыгов находится под домашним арестом

По данным источника, Садыгов был задержан еще в ноябре. Следствие ходатайствовало об аресте предпринимателя, однако суд отправил его под домашний арест. Недавно данная мера пресечения была продлена.
Первым о задержании в своем телеграм-канале сообщил Иван Карпов. По данным инсайдера, дело может быть связано с коммерческой деятельностью Садыгова, а не функционированием «Химок».
В «Химках» играет сын Туфана Садыгова — 24-летний нападающий Илья Садыгов, который в 15 матчах текущего сезона отметился 1 голевой передачей.