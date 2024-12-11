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Источник: инвестор «Химок» Садыгов находится под домашним арестом

Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов находится под домашним арестом по делу о мелком взяточничестве, сообщает телеграм-канал Baza.

Источник: fckhimki.com

По данным источника, Садыгов был задержан еще в ноябре. Следствие ходатайствовало об аресте предпринимателя, однако суд отправил его под домашний арест. Недавно данная мера пресечения была продлена.

Первым о задержании в своем телеграм-канале сообщил Иван Карпов. По данным инсайдера, дело может быть связано с коммерческой деятельностью Садыгова, а не функционированием «Химок».

В «Химках» играет сын Туфана Садыгова — 24-летний нападающий Илья Садыгов, который в 15 матчах текущего сезона отметился 1 голевой передачей.

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