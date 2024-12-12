Инвестора «Химок» арестовали. Найдутся ли теперь 1,5 миллиарда рублей на клуб?

Ведь бюджет у клуба приличный. В прошлом году Садыгов в интервью «СЭ» говорил, что он составляет 1,5 миллиарда рублей в год — на ближайшие пять лет. По тем футболистам, которые пришли в команду летом, мы понимаем: траты там солидные. 1,5 миллиарда — это, пожалуй, самый минимум. Вера, купленный за миллион у «Оренбурга», Джикия, Бакаев, Заболотный, Мирзов — футболисты с очень солидными по российским меркам зарплатами. Из середняков такой уровень, пожалуй, позволить себе не может никто — только первая шестерка топов.