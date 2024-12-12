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Садыгов посетил суд, где рассмотрят вопрос об аресте его отца

Футболист «Химок» Садыгов посетил суд, где рассмотрят вопрос об аресте его отца.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Судебное заседание, в ходе которого рассмотрят вопрос об аресте главного инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова по делу о мошенничестве, посетил его сын Илья, играющий в этой команде, передает корреспондент РИА Новости из Головинского суда Москвы.

Сегодня суд рассмотрит ходатайство об аресте Садыгова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Садыгов-младший ожидает начала заседания в коридоре суда.

Садыгов — бизнесмен в сфере строительства и ЖКХ, главный инвестор и акционер играющего в Российской премьер-лиге (РПЛ) футбольного клуба «Химки» из одноименного города в Подмосковье. Широкой публике Садыгов известен как один из главных людей в клубе, он регулярно комментирует новости, связанные с командой.

В «Химках» играет сын бизнесмена нападающий Илья Садыгов. Футболист почти не выходит в стартовом составе в чемпионате России, чаще появляется в матчах кубка страны. В этом сезоне на его счету один гол в РПЛ.

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