«Химкам» в РПЛ — конец? Арест инвестора уже сильно сказался на клубе

От истории с Садыговым плохо не только ему самому, но и «Химкам». По данным Карпова, у клуба накопился долг, превышающий 900 млн рублей — это задолженности и по зарплатам с премиальными, и по трансферам, и по судам, и по другим направлениям. А с учётом других обязательств инвестора на следующий год «Химкам» нужно не менее 1,4 млрд, чтобы завершить сезон в нынешнем составе. Худший сценарий — признание клуба банкротом. Инсайдер утверждает, что руководство Московской области уже рассматривает такой исход.