«Зенит» потеряет бразильца, талант из Украины наконец-то нашел команду в Европе. Трансферы и слухи дня

Что в России?
Бразилец из «Зенита» захотел на родину
Форвард «Зенита» Густаво Мантуан был предложен «Коринтиансу». Журналист Самир Карвалью в соцсетях сообщил, что 23-летний бразилец поддерживает связь с некоторыми футболистами клуба, желая вернуться на родину. Однако руководство «Коринтианса» пока не дало положительного ответа.
Мантуан играет в «Зените» с лета 2022 года. В его активе 13 мячей и 12 голевых передач в 91 матче за петербургский клуб. Стоимость крайнего нападающего — 3 млн евро. Контракт Густаво с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.
Обладатель Кубка Либертадорес переедет в РПЛ?
Московский ЦСКА интересуется нападающим аргентинского клуба «Ривер Плейт» Мигелем Борхой. По данным журналиста Пипа Сьерры, армейцы сделают официальный запрос о трансфере в ближайшее время.
31-летний Борха в текущем сезоне сыграл 21 матч за «Ривер» в чемпионате Аргентины, забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу. Его стоимость оценивается в 4,5 млн евро. Мигель — основной форвард сборной Колумбии, вместе с которой в этом году занял второе место на Копа Америка. В его активе так же есть победа в Кубке Либертадорес в сезоне 2015/16 — тогда он защищал цвета колумбийского «Атлетико Насьональ».
Несмотря на большой опыт в профессиональном футболе, Борха практически не играл в Европе. Единственным клубом Старого Света был итальянский «Ливорно», где колумбиец провел часть сезона 2013/14. Большая часть карьеры форварда прошла в клубах Колумбии, Бразилии и Аргентины. За «Ривер Плейт» он выступает с 2022 года.
«Зенит» снова готов расстаться с талантом
Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев может стать игроком клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает «Чемпионат». Другие источники уточняют, что петербуржцы готовы рассмотреть вариант с арендой футболиста. Потенциальный переход Васильева в «Ростов», по неофициальным данным, сорвался.
Дмитрий — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник системы «Зенита». В основной команде он дебютировал в июле 2023 года, выйдя на замену в Суперкубке России. В карьере 20-летнего полузащитника, кроме «Зенита», был небольшой период в «Оренбурге» — там он играл в 2022 году на правах аренды. В этом сезоне Васильев лишь раз вышел на поле в матче РПЛ, в основном получая игровую практику в Кубке России.
Русский клуб повышает ставки в борьбе за бразильца
«Краснодар» продолжает проявлять интерес к форварду бразильского «Интернасьонала» Весли Рибейро. Более того, «быки» готовы заплатить не 8 млн евро, как сообщалось ранее, а 9,5. При этом южноамериканские СМИ сообщают, что «Интер» хочет выручить за 25-летнего крайнего нападающего минимум 10 миллионов.
В этом году Весли принял участие в 48 матчах «Интернасьонала», забил 13 мячей и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года. Рибейро воспитывался в «Палмейрасе» и вместе с этой командой дважды выиграл Кубок Либертадорес.
Что в мире?
Гвардиола планирует масштабную закупку
«Манчестер Сити» на фоне кризиса намерен серьезно обновить состав. В ближайшие два трансферных окна, как сообщает The Telegraph, «горожане» хотят купить до шести футболистов. Источник называет имена первых потенциальных новичков в команде Пепа Гвардиолы — это Эдерсон из «Аталанты» и Мартин Субименди из «Реала Сосьедад».
При этом в «Ман Сити» уже подготовили первый трансфер на выход. Клуб готов избавиться от центрального защитника Рубена Диаша, чтобы усилить линию обороны другими игроками. По некоторым данным, футболист может перейти в «Челси».
«Манчестер Юнайтед» готов перехватить топового серба
Форвард «Ювентуса» Душан Влахович может перейти в «Манчестер Юнайтед». Сербский футболист, по данным Football Insider, вел переговоры о продлении контракта со своим клубом, но они зашли в тупик. Этим готовы воспользоваться «красные дьяволы», которые хотят взять нападающего в летнее трансферное окно.
Влахович играет в «Ювентусе» с 2022 года. Ранее он защищал цвета «Партизана» и «Фиорентины». В этом году 24-летний серб забил 10 мячей в 18 матчах. Его трансферная стоимость — 65 млн евро.
Легендарный испанец собрался в Аргентину?
Экс-футболист «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в Аргентине. Как сообщает AS, 38-летним защитником всерьез заинтересовался «Бока Хуниорс». Боссы аргентинского клуба хотят объединить в команде двух легенд — Рамоса и уругвайца Эдинсона Кавани. Переговоры с Рамосом пройдут в январе.
Источник добавляет, что «Бока» хочет усилить состав перед клубным чемпионатом мира. Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.
Серхио Рамос провел 671 матч за «Реал» и забил 101 мяч. В его карьере также были «Севилья» и ПСЖ. В составе сборной Испании Рамос стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также переписал несколько индивидуальных рекордов.
Украинский талант нашел клуб в Испании
Пресс-служба «Жироны» объявила о подписании контракта с украинским вратарем Владиславом Крапивцовым. 19-летний голкипер перебрался в испанский клуб на правах свободного агента. Его соглашение подписано до лета 2029 года.
Крапивцов — уроженец Харькова и воспитанник местного «Металлиста». Также он занимался в системе «Днепра-1». Владислав не играл во взрослом чемпионате Украины, ограничившись только юниорскими выступлениями.
О Крапивцове стало известно после чемпионата Европы U19, где он стал лучшим голкипером и помог своей команде дойти до полуфинала. Летом он мог перейти в «Челси», но трансфер сорвался. За вратарем также следили в «Арсенале», «Саутгемптоне», «Сандерленде», «Халл Сити» и «Вердере».
Автор: Дмитрий Панов