«Зенит» потеряет бразильца, талант из Украины наконец-то нашел команду в Европе. Трансферы и слухи дня

Дмитрий — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник системы «Зенита». В основной команде он дебютировал в июле 2023 года, выйдя на замену в Суперкубке России. В карьере 20-летнего полузащитника, кроме «Зенита», был небольшой период в «Оренбурге» — там он играл в 2022 году на правах аренды. В этом сезоне Васильев лишь раз вышел на поле в матче РПЛ, в основном получая игровую практику в Кубке России.