Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аленичев назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку» в зимнее трансферное окно

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал позиции, которые нужно усилить красно-белым в зимнее трансферное окно — 2025.

Источник: Чемпионат.com

«Что касается трансферов, у “Спартака”, как и у любой другой команды, будут изменения. Наверняка будут новые трансферы. Конечно, кто-то уйдёт. Нужно уже попрощаться с Виллианом Жозе, продать или отдать в аренду Шамара. На место этих футболистов нужен ещё один форвард. Не дай бог что-то случится с Угальде — “Спартак” останется без атаки. Думаю, что руководители прекрасно это понимают. На мой взгляд, нужно избавляться от Медины. Мне изначально не был понятен этот трансфер. Думаю, что и кто-то из российских игроков покинет команду. Хотелось бы, чтобы “Спартак” поработал на трансферном рынке и приобрёл одного центрального защитника, обязательно одного вингера и, как я уже сказал, ещё одного хорошего для нашего уровня нападающего», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь