Аленичев назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку» в зимнее трансферное окно

«Что касается трансферов, у “Спартака”, как и у любой другой команды, будут изменения. Наверняка будут новые трансферы. Конечно, кто-то уйдёт. Нужно уже попрощаться с Виллианом Жозе, продать или отдать в аренду Шамара. На место этих футболистов нужен ещё один форвард. Не дай бог что-то случится с Угальде — “Спартак” останется без атаки. Думаю, что руководители прекрасно это понимают. На мой взгляд, нужно избавляться от Медины. Мне изначально не был понятен этот трансфер. Думаю, что и кто-то из российских игроков покинет команду. Хотелось бы, чтобы “Спартак” поработал на трансферном рынке и приобрёл одного центрального защитника, обязательно одного вингера и, как я уже сказал, ещё одного хорошего для нашего уровня нападающего», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.