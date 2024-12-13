Лепёхин: «Зенит» приучил к лёгким победам — борьба воспринимается как проблемы в клубе

Нынешнее положение «Зенита» не является кризисом. Кризис — это когда команда выпала куда-то на месяц, а у питерцев продолжаются не очень уверенные игры уже год. Прошлый сезон показал, что чемпионство висело в воздухе до последнего тура. Этот сезон тоже показывает, что «Зенит» то выигрывает, то совершает нелепые осечки«, — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.