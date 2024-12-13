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Лепёхин: «Зенит» приучил к лёгким победам — борьба воспринимается как проблемы в клубе

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об игре сине-бело-голубых.

Источник: Чемпионат.com

«Тяжело анализировать, с чем связаны осечки “Зенита”. Но нельзя говорить, что команда глобально что-то проваливает, ведь клуб по набранным очкам делит первое место с “Краснодаром”. “Зенит” на протяжении нескольких лет приучил нас к лёгким победам в чемпионате. Поэтому такую напряжённую борьбу все воспринимают как проблемы в “Зените”. Но команде нужно что-то менять, чтобы легче и увереннее побеждать.

Нынешнее положение «Зенита» не является кризисом. Кризис — это когда команда выпала куда-то на месяц, а у питерцев продолжаются не очень уверенные игры уже год. Прошлый сезон показал, что чемпионство висело в воздухе до последнего тура. Этот сезон тоже показывает, что «Зенит» то выигрывает, то совершает нелепые осечки«, — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

«Зенит» после 18 туров текущего сезона РПЛ занимает второе место с 39 очками и уступает идущему на первом месте «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

Зенит
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