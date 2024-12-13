Аленичев — о двух поражениях «Зенита»: некоторые бразильцы были уже в отпуске

«Наверное, все были шокированы, что “Зенит” проиграл две заключительные домашние игры “Крыльям” и “Акрону”. В первую очередь болельщики “Зенита”. Думаю, было видно, что некоторые бразильцы были уже в отпуске. Про Клаудиньо и Вендела я уже говорил. Если с Клаудиньо не расстанутся зимой, он должен хорошо отдохнуть в Бразилии на своём океане. Набраться сил и эмоций. Если они вернутся в хорошем расположении духа, а руководители донесут до них важность весенней части чемпионата в столетие клуба, тогда мы увидим Клаудиньо и Вендела такими, какими мы их знаем. Если они будут в порядке, “Зенит” будет главным фаворитом нашего чемпионата. Осенью “Зенит” лихорадило прилично. Не исключаю, что зимой у “Зенита” появится если не два, то один качественный бразилец, раз уж клуб пошёл по южноамериканскому рынку», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.