Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аленичев — о двух поражениях «Зенита»: некоторые бразильцы были уже в отпуске

Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев высказался о неудачных результатах «Зенита» перед зимним перерывом.

Источник: Чемпионат.com

Команда проиграла два домашних матча — «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

«Наверное, все были шокированы, что “Зенит” проиграл две заключительные домашние игры “Крыльям” и “Акрону”. В первую очередь болельщики “Зенита”. Думаю, было видно, что некоторые бразильцы были уже в отпуске. Про Клаудиньо и Вендела я уже говорил. Если с Клаудиньо не расстанутся зимой, он должен хорошо отдохнуть в Бразилии на своём океане. Набраться сил и эмоций. Если они вернутся в хорошем расположении духа, а руководители донесут до них важность весенней части чемпионата в столетие клуба, тогда мы увидим Клаудиньо и Вендела такими, какими мы их знаем. Если они будут в порядке, “Зенит” будет главным фаворитом нашего чемпионата. Осенью “Зенит” лихорадило прилично. Не исключаю, что зимой у “Зенита” появится если не два, то один качественный бразилец, раз уж клуб пошёл по южноамериканскому рынку», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь