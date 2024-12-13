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Артем Дзюба назвал свои цели на 2025 год

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что в 2025 году хочет побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова.

Источник: ФК «Акрон»

Кержаков забил больше всех голов среди российских футболистов во всех турнирах — 233. У Дзюбы на данный момент 232 мяча. Кроме того, 36-летний форвард тольяттинского клуба на 5 очков отстает от рекорда Лоськова в чемпионате России по системе гол+пас: на счету Артема 261 (163+98) очко, у экс-капитана «Локомотива» — 266 (120+146).

— Цель Дзюбы на 2025 год?

— Напрямую сохраниться с «Акроном» в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова. И поменьше травм, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Акрон
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