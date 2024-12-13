Артем Дзюба назвал свои цели на 2025 год

Кержаков забил больше всех голов среди российских футболистов во всех турнирах — 233. У Дзюбы на данный момент 232 мяча. Кроме того, 36-летний форвард тольяттинского клуба на 5 очков отстает от рекорда Лоськова в чемпионате России по системе гол+пас: на счету Артема 261 (163+98) очко, у экс-капитана «Локомотива» — 266 (120+146).