Лепёхин: Соболев не всегда был в составе «Спартака», а мы ждём от него 40 голов в «Зените»

«Конечно, критика в адрес Соболева заслужена. Это громкий трансфер, от которого было много шума. От Соболева ждут голов, а он их не забивает. Но нельзя говорить, что из-за него “Зенит” сейчас находится на втором месте, а не на первом. Как говорил Аршавин, наши ожидания — наши проблемы. Если мы ждём от него 30 голов, а он забивает 25, конечно, он будет разочарованием. А если смотреть объективно, Соболев не всегда попадал в состав “Спартака”. Но его взяли в “Зенит”, и мы ждём от него 40 голов», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.