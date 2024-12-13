Булыкин — о «Химках»: не хотелось бы, чтобы клуб из такого региона прекращал существование

«Мы не знаем финансовых тонкостей, которые происходят в “Химках”. Но там происходит много нефутбольных вещей, из-за которых клуб является претендентом на вылет из РПЛ. Им нужно хорошо провести зимние сборы и с новыми силами уже вступить во вторую часть сезона. Но если там большие проблемы с финансированием и с главным спонсором, это может очень негативно повлиять на команду. Ведь очень сложно получать мотивацию от футболистов, не платя им зарплату и премиальные.