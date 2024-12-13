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Булыкин — о «Химках»: не хотелось бы, чтобы клуб из такого региона прекращал существование

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на ситуацию в подмосковных «Химках».

Источник: Чемпионат.com

У инвестора клуба Туфана Садыгова возникли проблемы с законом. В ноябре 2024 года в отношении Садыгова было возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В качестве меры пресечения бизнесмену был избран домашний арест.

«Мы не знаем финансовых тонкостей, которые происходят в “Химках”. Но там происходит много нефутбольных вещей, из-за которых клуб является претендентом на вылет из РПЛ. Им нужно хорошо провести зимние сборы и с новыми силами уже вступить во вторую часть сезона. Но если там большие проблемы с финансированием и с главным спонсором, это может очень негативно повлиять на команду. Ведь очень сложно получать мотивацию от футболистов, не платя им зарплату и премиальные.

C «Химками» всё может закончится плачевно, но не хотелось бы, чтобы клуб с таким стадионом и из такого региона прекращал существование«, — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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