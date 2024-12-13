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Зобнин рассказал о разговоре лидеров «Спартака» с Абаскалем по поводу Джикии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что лидеры красно-белых проводили беседу с экс-тренером команды Гильермо Абаскалем по поводу Георгия Джикии.

Источник: Чемпионат.com

Тогда защитник и капитан красно-белых потерял место в составе под руководством испанца. В итоге история закончилась уходом Джикии из «Спартака» по истечении контракта.

«Мы на сборах разговаривали с Абаскалем. Квинси был, Макси был, я был, и мы как раз хотели понять эту ситуацию, потому что она была непонятна. Так ни к чему не пришли. Я не знаю, какие у Джикии были отношения с Абаскалем. Мы хотели выяснить ситуацию и поменять её, чтобы Джикия чувствовал себя в команде как капитан, чувствовал себя хорошо и играл, но ни к чему, к сожалению, эти разговоры не привели», — сказал Зобнин в новом видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

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