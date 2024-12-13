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Юрий Сёмин назвал имя лучшего игрока первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал коста-риканского нападающего «Спартака» Манфреда Угальде лучшим футболистов первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Манфред Угальде — лучший игрок первой части сезона РПЛ. Есть статистика, которая определяет лучших и худших. Нападающий “Спартака” лучший, потому что больше всех забил и занимает первое место в списке бомбардиров», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Угальде перешёл в стан красно-белых в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. На данный момент футболист лидирует в гонке бомбардиров в нынешнем сезоне РПЛ, забив 15 мячей за 18 туров.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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