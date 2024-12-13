Источник: ФИФА снимет трансферный бан с ЦСКА до конца 2024 года

Ранее запрет на регистрацию новых футболистов был наложен на ЦСКА из-за трансферного долга нидерландскому «Херенвену». Отмечается, что в ближайшие недели «Херенвен» должен согласовать с правительством Нидерландов схему получения последнего платежа по долгу за нападающего Чидеру Эджуке в € 3,1 млн, после чего ФИФА автоматически снимет бан.