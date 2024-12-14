Никита Медведев: «Забери я €4 млн подъемными, сейчас бы не играл в футбол»

— Не можем пока найти свою игру, перестроиться на то, что от нас требует главный тренер. При этом два последних разгрома от «Ростова» и «Спартака» особенно угнетают. С тем же «Спартаком» обидно даже не то, что пропускали голы, а то, что после них переставали бороться. Надо это исправить за зиму. Хотя при этом надо отдать должное и сопернику, который набрал ход в последние пару месяцев. Меня спрашивали недавно, как отношусь к легионерам в РПЛ. Так вот такие легионеры, как в «Спартаке», особенно в их атакующей линии, только усиливают наш чемпионат.