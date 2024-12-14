Никита Медведев: «Забери я €4 млн подъемными, сейчас бы не играл в футбол»

Чемпионат России по футболу в конце прошлой недели ушел на зимнюю паузу. Теперь турнир в РПЛ возобновится только в марте. Одним из разочарований первой части сезона стал «Пари Нижний Новгород». Он неудачно стартовал, но при этом, когда результаты немного стали улучшаться, уволил главного тренера Сашу Илича. При сменившем его Викторе Гончаренко за семь туров одержана только одна победа. А в последних двух матчах перед паузой нижегородцы потерпели два выездных разгрома — от «Ростова» (0:4) и московского «Спартака» (0:3).
При этом «Пари НН» умудряется пока идти на 12-м месте вне зоны вылета и зоны переходных матчей, но своего конкурента «Химки» опережает лишь по дополнительным показателям при равенстве очков. В интервью «Известиям» вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев оценил результаты команды, объяснил, за счет чего она должна весной прибавить, а также высказался о легионерах в РПЛ, прокомментировал громкие высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе и влиянии агентов на клубы и вспомнил, как реагировал на информацию о крупных агентских платежах за свой переход в «Локомотив».
— Что происходит с «Пари НН» в последнее время?
— Не можем пока найти свою игру, перестроиться на то, что от нас требует главный тренер. При этом два последних разгрома от «Ростова» и «Спартака» особенно угнетают. С тем же «Спартаком» обидно даже не то, что пропускали голы, а то, что после них переставали бороться. Надо это исправить за зиму. Хотя при этом надо отдать должное и сопернику, который набрал ход в последние пару месяцев. Меня спрашивали недавно, как отношусь к легионерам в РПЛ. Так вот такие легионеры, как в «Спартаке», особенно в их атакующей линии, только усиливают наш чемпионат.
— А те легионеры, которые в последние годы в «Ростов» и «Пари НН» при вас приезжали, соответствуют уровню?
— Уровню этих команд вполне соответствуют. Некоторые вообще топ. Например, приехавшие в «Ростов» Роналдо и Сако. На самом деле они хорошие ребята. Такие легионеры усиливают наш чемпионат.
— А ваш нынешний партнер по «Пари НН» Хуан Боселли? Многие считают, что его дисквалификация на матч со «Спартаком» вам сильно помешала оказать сопротивление сопернику?
— Ну, конечно, нам его не хватало. Но нам много чего не хватало. Опять же вопрос… Ну, о судействе не хочу говорить — было или не было удаление Хуана в матче с «Ростовом», даже не хочу говорить, поскольку момента не видел. Но нам его в матче со «Спартаком» не хватало. Как вы, наверно, успели заметить, мы в этой игре ни разу по воротам не ударили.
— С учетом провального старта сезона и двух разгромных поражений перед зимней паузой от «Ростова» и «Спартака» можно назвать удовлетворительным то, что вы идете на 12-м месте, то есть вне зоны вылета и переходных матчей?
— Ну нет, это не удовлетворительный результат. Для меня точно.
— Что для вас будет удовлетворительным результатом?
— Хорошо будет как минимум в десятке закончить сезон. 12-е место для меня неудовлетворительный результат.
— В начале октября «Пари НН» возглавил Виктор Гончаренко. Вы видите, за счет чего при нем можете подняться в таблице?
— Конечно видим. И верим, что сделаем это. Уверен, что проведем качественный сбор и будем приносить радость нашим болельщикам.
— За счет чего?
— Виктор Михайлович потихонечку изменяет ментальность команды, подход. Нужно каждую игру играть на победу. Кто-то это уже схватил, у кого-то еще это не получается. Сейчас, наверное, для нас самый удачный момент, чтобы уйти на паузу. Собственно, удачно сейчас только то, что в момент неудач уходим в отпуск и не попадем в слишком плохую ситуацию. Есть время поработать, поразмыслить и что-то наиграть. Я думаю, с Михалычем всё у нас получится.
— Вы вскользь упомянули судейство. Как отреагировали на громкие высказывания губернатора Самарской области на тему судейства, которые обсуждает вся футбольная общественность?
— Никак не реагировал. Это вообще не мое дело. Это дело других людей — руководителей. Пускай разбираются в этом вопросе. Если есть в чем разбираться. Мое дело другое — тренироваться и приносить пользу команде.
— Мне просто интересен такой момент: губернатор Федорищев еще много говорил о влиянии агентов на футбольную среду, на то, как к ним уходят большие деньги из клубов. Известно, что в 2017 году за ваш переход из «Ростова» «Локомотив» заплатил солидное агентское вознаграждение.
— Ну спросите у моего агента, сколько он заработал, если вам интересно это. И у тех, кто там что-то платил, спрашивайте. Мне тоже очень интересно, о каких суммах идет речь.
— Тогдашний президент «Локомотива» Илья Геркус говорил о сумме в €4 млн.
— Ну если бы я €4 млн себе подъемными тогда забрал, то, наверно, уже в футбол бы не играл — надо уже справедливости ради в этом признаться. Это огромные деньги.
— На вас тогда не давили те разговоры про суммы агентских платежей за ваше подписание в «Локо»?
— Ну тогда я чуть в другом возрасте был, и это всё было неприятно слушать. Тем более я перестал тогда играть, не проходил в основной состав «Локомотива» — был очень тяжелый период времени. Но что сейчас вспоминать про это? Было и было.
Алексей Фомин