Максим Деменко: многие критикуют бразильцев «Зенита», но так играет вся команда

Думаю, у питерцев есть проблема именно в команде. Мне кажется, что футболистам не хватает самоотдачи и дисциплины. Многие критикуют иностранцев и бразильцев «Зенита», но на самом деле так играет вся команда. Поэтому со стороны Семака тоже есть ошибка по составу. Всё-таки надо было пересмотреть этот момент. Самое обидное для Семака, что в их ворота забили Сергеев и Дзюба«, — сказал Деменко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.