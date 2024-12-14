ЭСК посчитал ошибочным решение засчитать гол Угальде в матче РПЛ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка засчитать гол московского «Спартака» в ворота «Нижнего Новгорода» в матче 18-го тура чемпионата страны, сообщается на сайте РФС.
«Спартак» 7 декабря на своем поле разгромил «Нижний Новгород» (3:0). Причиной обращения «Нижнего Новгорода» стал второй гол «Спартака», забитый на 62-й минуте. В клубе посчитали, что судейская бригада ошибочно не зафиксировала в том эпизоде положение вне игры Кристофера Мартинса и, как следствие, допустила ошибку, засчитав гол Манфреда Угальде.
По мнению всех членов комиссии, Мартинс мешал вратарю Никите Медведеву, так как находился очень близко к нему и совершил «очевидное действие», которое влияло на возможность вратаря играть в мяч.
Верным было признано решение Василия Казарцева не показывать вторую желтую карточку футболисту «Краснодара» Кевину Ленини в игре с московским «Локомотивом» (0:0).