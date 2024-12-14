ЭСК посчитал ошибочным решение засчитать гол Угальде в матче РПЛ

«Спартак» 7 декабря на своем поле разгромил «Нижний Новгород» (3:0). Причиной обращения «Нижнего Новгорода» стал второй гол «Спартака», забитый на 62-й минуте. В клубе посчитали, что судейская бригада ошибочно не зафиксировала в том эпизоде положение вне игры Кристофера Мартинса и, как следствие, допустила ошибку, засчитав гол Манфреда Угальде.