ЭСК признал верными решения арбитра, не засчитавшего два гола «Зенита»

«Это решение соответствует концепции игры рукой со стороны атакующих игроков в штрафной площади команды соперников, согласно которой контакт мяча с рукой нападающего, находящейся в наказуемом положении, после которого мяч остается под контролем этого же игрока, рекомендуется считать наказуемым, так как у атакующей команды не должно быть дополнительного незаслуженного преимущества для взятия ворот», — говорится в решении.