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ЭСК признал верными решения арбитра, не засчитавшего два гола «Зенита»

ЭСК РФС: Москалев правильно не засчитал два гола «Зенита» в матче с «Акроном».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что арбитр Владимир Москалев правильно не засчитал два гола петербургского «Зенита» в матче 18-го тура чемпионата страны с тольяттинским «Акроном», сообщается на сайте РФС.

«Зенит» ранее обратился в комиссию с просьбой оценить работу Москалева, который отменил голы на 69-й и 98-й минутах во встрече с «Акроном» (1:2).

В обоих эпизодах решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с руками игроков команды «Зенит» Андрея Мостового и Нино в атакующей фазе их команды, предшествующей взятию ворот команды «Акрон», является наказуемым.

«Это решение соответствует концепции игры рукой со стороны атакующих игроков в штрафной площади команды соперников, согласно которой контакт мяча с рукой нападающего, находящейся в наказуемом положении, после которого мяч остается под контролем этого же игрока, рекомендуется считать наказуемым, так как у атакующей команды не должно быть дополнительного незаслуженного преимущества для взятия ворот», — говорится в решении.

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