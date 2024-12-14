ЭСК признал верными решения арбитра, не засчитавшего два гола «Зенита»

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) постановила, что арбитр Владимир Москалев правильно не засчитал два гола петербургского «Зенита» в матче 18-го тура чемпионата страны с тольяттинским «Акроном», сообщается на сайте РФС.
«Зенит» ранее обратился в комиссию с просьбой оценить работу Москалева, который отменил голы на 69-й и 98-й минутах во встрече с «Акроном» (1:2).
В обоих эпизодах решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с руками игроков команды «Зенит» Андрея Мостового и Нино в атакующей фазе их команды, предшествующей взятию ворот команды «Акрон», является наказуемым.
«Это решение соответствует концепции игры рукой со стороны атакующих игроков в штрафной площади команды соперников, согласно которой контакт мяча с рукой нападающего, находящейся в наказуемом положении, после которого мяч остается под контролем этого же игрока, рекомендуется считать наказуемым, так как у атакующей команды не должно быть дополнительного незаслуженного преимущества для взятия ворот», — говорится в решении.