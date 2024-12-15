Как «Зенит» провернул великий трансфер Халка. Питерцы разыграли красивую комбинацию

На Неве до сих пор ходит легенда о том, как Властимил Петржела потребовал купить ему Руда ван Нистелроя и Райана Гиггза. Тренер «Зенита» в 2012 году Лучано Спаллетти смотрел на жизнь более реалистично. Еще до того, как Халк действительно приехал в Петербург, итальянец подтверждал интерес клуба к нему и другим звездам: «Интерес к Халку и Нани? Это правдивые новости. Все будет зависеть от того, сколько они будут стоить. Разумеется, мы не можем платить чрезмерно большие деньги. Нам нравятся и Халк, и Нани. Нам нравится и Месси. Если вы хотите еще какое-то имя — Афеллай. Есть еще три имени, которые я вам не назову».