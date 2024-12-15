Агент Сафонов: «Спартак» в ближайшее время не уберет из заявки Абену

«Я думаю, что “Спартаку” нужен правый защитник. Не случайно пишут, что Хлусевич может уйти. У них хватает игроков, с которыми можно расстаться. Но Абену Станкович будет держать в команде. Потому что его уход будет признанием его тренерского провала, ведь он раньше играл у него в венгерском “Ференцвароше”. Он его пригласил, он за него бьется», — сказал Сафонов.