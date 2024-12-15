Агент Сафонов: «Спартак» в ближайшее время не уберет из заявки Абену

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Московский «Спартак» в ближайшее время не уберет из заявки суринамца Миенти Абену, ведь его пригласил тренер команды Деян Станкович, его уход был бы признанием трансферного провала, заявил РИА Новости футбольный агент Алексей Сафонов.
Абена раньше играл за венгерский «Ференцварош», который до прихода в «Спартак» тренировал Станкович. Ранее СМИ сообщали, что Абена входит в число восьми игроков, с которыми «Спартак» готов расстаться зимой.
«Я думаю, что “Спартаку” нужен правый защитник. Не случайно пишут, что Хлусевич может уйти. У них хватает игроков, с которыми можно расстаться. Но Абену Станкович будет держать в команде. Потому что его уход будет признанием его тренерского провала, ведь он раньше играл у него в венгерском “Ференцвароше”. Он его пригласил, он за него бьется», — сказал Сафонов.
Абена в текущем сезоне провел за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.