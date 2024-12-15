На радио «Зенит» удалили скандальное интервью Орлова, в котором он заявил о договорных матчах в российском футболе

«Должен сказать, что коллеги-журналисты меня неправильно поняли и истолковали мои слова не так. К сожалению… Просто не вникли в суть моих слов. Надо же было слушать всю передачу, а получилось, что фразы были вырваны из контекста.



Сейчас договорняков в нашем футболе нет! Исключение — 2017 год, когда наказали “Чайку”. Но это ФНЛ. В РПЛ, на мой взгляд, никто не договаривается. Этого просто быть не может, прежде всего из-за наличия иностранцев. Историю с договорняками надо забыть. Вот и все. Такова моя позиция. А то вырвали слова из контекста… Бедняге Ташуеву, работающему в “Ахмате”, после моих слов, которые были неправильно истолкованы, пришлось отвечать на телефонные звонки журналистов…



Многие зацепились за мои слова про Красножана? Послушайте, я ничего плохого про него не говорил! Мне очень обидно за него. Смородская его незаслуженно выгнала. Просто ей что-то про него там рассказали… Но если что-то и было у него в Нальчике когда-то, то это могло идти не от него, а от его патрона. Но это лишь догадки… Отсюда и мой пассаж про республики. А Смородской что-то там наговорили…».