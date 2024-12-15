На радио «Зенит» удалили скандальное интервью Орлова, в котором он заявил о договорных матчах в российском футболе

Данное интервью изначально было опубликовано в официальном сообществе радио «Зенит» в социальной сети «Вконтакте».
При попытке зайти в это же видео, теперь всплывает надпись: «Видеозапись недоступна, так как была удалена».
Посмотреть видео с откровениями Орлова все еще можно в телеграм-канале Sport24 «Срочный спорт».
Напомним, Орлов сказал следующее:
«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер. Я его лично знаю. Просто замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из “Локомотива”, обвинив. Это все Смородская. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру.
Но эти республики, знаете… Там, где Кадыров… Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. И они нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию. Так было. Никуда не деться. Я это точно знаю.
А когда проиграл Нальчик — поддержал команду другую… На него [Красножана] все свалили. Потом владелец “Анжи” Сулейманов [Сулейман Керимов] взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне, и в самолете все рассказали. Вот какие подробности».
Когда поднялась шумиха в СМИ, Орлов дал новое интервью, в котором заявил, что его якобы неправильно поняли.
«Должен сказать, что коллеги-журналисты меня неправильно поняли и истолковали мои слова не так. К сожалению… Просто не вникли в суть моих слов. Надо же было слушать всю передачу, а получилось, что фразы были вырваны из контекста.
Сейчас договорняков в нашем футболе нет! Исключение — 2017 год, когда наказали “Чайку”. Но это ФНЛ. В РПЛ, на мой взгляд, никто не договаривается. Этого просто быть не может, прежде всего из-за наличия иностранцев. Историю с договорняками надо забыть. Вот и все. Такова моя позиция. А то вырвали слова из контекста… Бедняге Ташуеву, работающему в “Ахмате”, после моих слов, которые были неправильно истолкованы, пришлось отвечать на телефонные звонки журналистов…
Многие зацепились за мои слова про Красножана? Послушайте, я ничего плохого про него не говорил! Мне очень обидно за него. Смородская его незаслуженно выгнала. Просто ей что-то про него там рассказали… Но если что-то и было у него в Нальчике когда-то, то это могло идти не от него, а от его патрона. Но это лишь догадки… Отсюда и мой пассаж про республики. А Смородской что-то там наговорили…».