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Зачем футболисты «Спартака» возили в Европу чемоданы со льдом? Такое было возможно только в СССР

Тяжелые времена.

Источник: РИА "Новости"

В советские времена футбольные клубы жили небогато: частных спонсоров не было, а помощи государства хватало на минимальные потребности. Поэтому руководителям клубов приходилось идти на хитрости, чтобы обеспечить команду всем необходимым.

Подробно об этом рассказывал легендарный администратор «Спартака» Александр Хаджи, который работал в клубе больше 25 лет. Он максимально заботился о футболистах — лично с шести утра стоял в очереди за сметаной, чтобы она была у игроков на завтрак.

В советские времена «Спартак» был неплохо обеспечен, имел стабильный бюджет благодаря профсоюзов. На каждого члена команды полагалось 3,5 рубля в поездке и 3 рубля — на базе.

«Но один раз бюджет поездки перерасходовал. Получилось не 3,5 рубля на человека, а 4, — вспоминал Хаджи. — Ребята попросили то ли мандарины, то ли яблоки, я заказал и не понял, что это уже больше лимита. Николай Петрович [Старостин] первым мне и всыпал. Писали заявление потом в профсоюз, что перерасходовали бюджет. Это, конечно, пропустили, не наказали, но сказали больше так не делать».

Когда наступила эпоха перестройки, с финансированием начались проблемы. Особенно тяжело было на зарубежных сборах в Европе. Хаджи вспоминал, что им приходилось самим привозить в раздевалку воду из ресторана, потому что гостям полагался только чай с лимоном.

Денег настолько не хватало, что спартаковцы привозили с собой мясо чемоданах — загружали его льдом, чтобы не испортилось: «Нам в Бремене подарили металлические чемоданы, в них закидывали лед и мясо. Иначе еду в чужом городе не достать. Возможно, если знать места, то еще можно было как-то найти, но если вы проездом, то все гораздо сложнее, поэтому с собой и возили».

В 90-е ситуация нормализовалась — «Спартак» стабильно играл в еврокубках и существовал на эти деньги. А с приходом Червиченко, а затем Федуна — в клубе появились большие деньги.

Денис Лебеденко

Спартак