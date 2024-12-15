Зачем футболисты «Спартака» возили в Европу чемоданы со льдом? Такое было возможно только в СССР

«Но один раз бюджет поездки перерасходовал. Получилось не 3,5 рубля на человека, а 4, — вспоминал Хаджи. — Ребята попросили то ли мандарины, то ли яблоки, я заказал и не понял, что это уже больше лимита. Николай Петрович [Старостин] первым мне и всыпал. Писали заявление потом в профсоюз, что перерасходовали бюджет. Это, конечно, пропустили, не наказали, но сказали больше так не делать».