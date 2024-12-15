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Валерий Непомнящий высказался об игре Артёма Дзюбы за «Акрон»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий оценил игру нападающего Артёма Дзюбы за «Акрон».

Источник: Чемпионат.com

«Дзюба провел первую часть сезона на высоком уровне. Не все могут так органично влиться в новую команду. А после зимних сборов Артем заиграет ещё лучше, подтянув физическую форму», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 36-летний нападающий провёл на поле 717 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Акрон