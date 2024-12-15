Валерий Непомнящий высказался об игре Артёма Дзюбы за «Акрон»

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 36-летний нападающий провёл на поле 717 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.