Легендарный матч в СССР на Красной площади: правда ли, что «Спартак» играл специально для Сталина?

Брусчатку на Красной площади накрыли ковром площадью 9 тысяч квадратных метров: «По ночам, когда на площади прекращалось движение, сотни три спартаковских спортсменов, от самых юных до самых знаменитых, брали в руки сапожные иглы, метров по десять прочного шпагата и, ползая на коленях, сшивали одну войлочную пластину с другой. По требованию ОРУДа мы обязаны были к утру скатывать ковер, чтобы он не мешал дневному проезду автомобилей», — вспоминал один из организаторов общества «Спартак» Николай Старостин.