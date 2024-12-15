Легендарный матч в СССР на Красной площади: правда ли, что «Спартак» играл специально для Сталина?

Сейчас такое сложно представить, но раньше на Красной площади действительно играли в футбол. 6 июля 1936 года в рамках парада физкультурников в центре Москвы прошел выставочный матч «Спартака», за которым пристально следило все руководство страны во главе с Иосифом Сталиным.
Брусчатку на Красной площади накрыли ковром площадью 9 тысяч квадратных метров: «По ночам, когда на площади прекращалось движение, сотни три спартаковских спортсменов, от самых юных до самых знаменитых, брали в руки сапожные иглы, метров по десять прочного шпагата и, ползая на коленях, сшивали одну войлочную пластину с другой. По требованию ОРУДа мы обязаны были к утру скатывать ковер, чтобы он не мешал дневному проезду автомобилей», — вспоминал один из организаторов общества «Спартак» Николай Старостин.
Но почему для игры на главной площади страны выбрали именно «Спартак»? Оказывается, выбор пал на «красно-белых» из-за деятельности главы комсомола и одного из основателей общества «Спартак» Александра Косарева, который принимал участие в подготовке праздника.
«Косырев Александр Васильевич порекомендовал сыграть. Надо, говорит, Иосифу Виссарионовичу показать. Сталин увлекся. Было интересно смотреть. Он первый раз, по-моему, смотрел воочию», — вспоминал Старостин.
Футболисты «Спартака» поделились на «красных и “белых”, а победу одержали первые со счетом 4:3. По слухам, именно этот матч поспособствовал дальнейшему развитию и популяризации футбола в СССР.
Некоторые твердили, что красно-белые специально выдали результативный матч, чтобы произвести впечатление на «вождя народов». Правда, у этой версии нет никаких подтверждений, так что вполне возможно, что это обычный вброс.
После этой игры в большой футбол на Красной площади сыграли только раз — в 1939 году в рамках все того же парада физкультурников. «Спартак» встретился с московским «Динамо», а матч закончился со счетом 0:0.
Любопытно, что в августе 2021-го появилась информация от «СЭ», что «Спартак» хочет провести матч на Красной площади к столетию клуба. Но эта идея, к сожалению, так и осталась нереализованной.
Денис Лебеденко