«Спартак» — неожиданный лидер РПЛ. Пусть и по продвинутой статистике

РПЛ укатилась на большую зимнюю паузу. Впереди отпуск, куча трансферных слухов и товарищеские турниры, где традиционно хорош «Спартак». Но в этот раз они здорово выглядят и в РПЛ, особенно если мы говорим о последних матчах. У красно-белых шесть побед подряд перед паузой, третье место и всего два очка отставания от лидеров. Удивительный результат, с учётом того, что серия началась после разгрома от «Краснодара» (0:3), когда команду Деяна Станковича часть аудитории в очередной раз похоронила.
Однако москвичи смогли воскреснуть. Манфред Угальде расчехлил весь свой голевой потенциал, Эсекьель Барко тоже врубил полную мощность, как и остальные игроки. Для команды нынешняя пауза и правда совсем не вовремя. Хотя теоретически она могла уйти на паузу и вовсе лидером.
«Спартак» — первый по ожидаемым очкам. Скинули с трона «Краснодар»
Портал UnderStat анализирует количество не набранных, а потенциальных очков. Статистика основана на ожидаемых забитых и пропущенных голах. Так что это история, которая по сути исключает случайность. И здесь «Спартак» благодаря трём последним турам вышел в лидеры. Мы уже приводили цифры после 15-го тура. Тогда на первой строчке находился «Краснодар». Собственно, это коррелировалось и с реальной таблицей, где команда Мурада Мусаева шла на первом месте.
А вот «Спартак» по продвинутой статистике тогда был второй, немного отставая от «быков». При этом опережая «Зенит». А после 18-го тура влетел на первую строчку. По данным портала, красно-белые могли набрать около 38 очков, если бы футбол избегал случайных моментов. И это первое место. «Краснодар» располагался бы на второй строчке с 35 очками.
А «Зенит» остался бы на третьей строчке с 33 очками. Более того, совсем рядом «Динамо» (32) и ЦСКА (30). А вот «Локомотив» в этом потенциальном рейтинге невыразителен. У него шестое место — 29 очков. Хотя в реальности у железнодорожников на шесть больше. То есть набрала команда Михаила Галактионова куда больше ожидаемого.
Интересно наблюдать и за тем, что в нижней части этой фантастической таблицы. Оказывается, на последнем месте «Пари НН». По данным портала, нижегородцы набрали на два очка больше ожидаемого. А их реальный показатель — 14 очков. Да, с такими цифрами это самый низ.
Чуть выше — «Факел» с 15 очками. «Оренбург», который в реальном мире набрал всего восемь очков, должен был иметь аж 17. Колоссальный разброс. Но не рекордный. Абсолютный лидер по этому показателю — «Ахмат». Грозненцы должны были располагаться на восьмой строчке в таблице! Они недосчитались 11 ожидаемых очков! Так что, возможно, зря столько критики в адрес Сергея Ташуева.
Таблица РПЛ по ожидаемым очкам
|Место
|Клуб
|Реальные очки
|Ожидаемые очки
|1
|«Спартак»
|37
|37,83
|2
|«Краснодар»
|39
|35,94
|3
|«Зенит»
|39
|33,47
|4
|«Динамо»
|35
|32,08
|5
|ЦСКА
|31
|30,98
|6
|«Локомотив»
|35
|28,54
|7
|«Ростов»
|26
|27,37
|8
|«Ахмат»
|13
|24,41
|9
|«Рубин»
|26
|22,11
|10
|«Крылья Советов»
|18
|20,14
|11
|«Динамо» Мх
|17
|19,24
|12
|«Акрон»
|22
|19,13
|13
|«Химки»
|16
|18,36
|14
|«Оренбург»
|8
|17,31
|15
|«Факел»
|14
|15,48
|16
|«Пари НН»
|16
|13,43
А как было год назад?
Здесь мы только про реальную таблицу РПЛ. Год назад первым после 18 туров закончил «Краснодар». Собственно, как и сейчас. Однако есть два отличия — в нынешнем сезоне команда набрала 39 очков (в сезоне 2023/2024 — 38), плюс сейчас отсутствует какой-либо преимущество над «Зенитом». Ведь у Питера всё аналогично, хотя год назад гегемон отставал на два очка.
Важный момент — в прошлом сезоне казалось, что весной будет только два претендента на золото. Ведь «Динамо» отставало от лидера на шесть очков, «Локомотив» и «Спартак» откатились ещё ниже. Но многие тогда ошибались: в итоге именно динамовцы залетели в чемпионскую гонку и до последнего тура претендовали на золото отчётливее остальных — они отталкивались только от своих результатов.
Сейчас же плотность ещё выше: «Спартак» отстаёт от лидеров всего на два очка, а «Динамо» и «Локомотив» — на четыре. Соответственно, и вернуться в чемпионскую гонку им куда проще.
Межсезонье уже и правда надоело. Поскорее бы оно закончилось.
Автор: Дмитрий Зимин