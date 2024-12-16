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«Спартак» — неожиданный лидер РПЛ. Пусть и по продвинутой статистике

«Зенит» согласно ей только третий.

Источник: Чемпионат.com

РПЛ укатилась на большую зимнюю паузу. Впереди отпуск, куча трансферных слухов и товарищеские турниры, где традиционно хорош «Спартак». Но в этот раз они здорово выглядят и в РПЛ, особенно если мы говорим о последних матчах. У красно-белых шесть побед подряд перед паузой, третье место и всего два очка отставания от лидеров. Удивительный результат, с учётом того, что серия началась после разгрома от «Краснодара» (0:3), когда команду Деяна Станковича часть аудитории в очередной раз похоронила.

Однако москвичи смогли воскреснуть. Манфред Угальде расчехлил весь свой голевой потенциал, Эсекьель Барко тоже врубил полную мощность, как и остальные игроки. Для команды нынешняя пауза и правда совсем не вовремя. Хотя теоретически она могла уйти на паузу и вовсе лидером.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» — первый по ожидаемым очкам. Скинули с трона «Краснодар»

Портал UnderStat анализирует количество не набранных, а потенциальных очков. Статистика основана на ожидаемых забитых и пропущенных голах. Так что это история, которая по сути исключает случайность. И здесь «Спартак» благодаря трём последним турам вышел в лидеры. Мы уже приводили цифры после 15-го тура. Тогда на первой строчке находился «Краснодар». Собственно, это коррелировалось и с реальной таблицей, где команда Мурада Мусаева шла на первом месте.

А вот «Спартак» по продвинутой статистике тогда был второй, немного отставая от «быков». При этом опережая «Зенит». А после 18-го тура влетел на первую строчку. По данным портала, красно-белые могли набрать около 38 очков, если бы футбол избегал случайных моментов. И это первое место. «Краснодар» располагался бы на второй строчке с 35 очками.

А «Зенит» остался бы на третьей строчке с 33 очками. Более того, совсем рядом «Динамо» (32) и ЦСКА (30). А вот «Локомотив» в этом потенциальном рейтинге невыразителен. У него шестое место — 29 очков. Хотя в реальности у железнодорожников на шесть больше. То есть набрала команда Михаила Галактионова куда больше ожидаемого.

Источник: РИА "Новости"

Интересно наблюдать и за тем, что в нижней части этой фантастической таблицы. Оказывается, на последнем месте «Пари НН». По данным портала, нижегородцы набрали на два очка больше ожидаемого. А их реальный показатель — 14 очков. Да, с такими цифрами это самый низ.

Источник: РИА "Новости"

Чуть выше — «Факел» с 15 очками. «Оренбург», который в реальном мире набрал всего восемь очков, должен был иметь аж 17. Колоссальный разброс. Но не рекордный. Абсолютный лидер по этому показателю — «Ахмат». Грозненцы должны были располагаться на восьмой строчке в таблице! Они недосчитались 11 ожидаемых очков! Так что, возможно, зря столько критики в адрес Сергея Ташуева.

Таблица РПЛ по ожидаемым очкам

Место
КлубРеальные очкиОжидаемые очки
1«Спартак»
3737,83
2«Краснодар»
39
35,94
3«Зенит»
39
33,47
4«Динамо»
35
32,08
5ЦСКА
31
30,98
6«Локомотив»
35
28,54
7«Ростов»
2627,37
8«Ахмат»
1324,41
9«Рубин»
26
22,11
10«Крылья Советов»
1820,14
11«Динамо» Мх
1719,24
12«Акрон»
22
19,13
13«Химки»
1618,36
14«Оренбург»
817,31
15«Факел»
1415,48
16«Пари НН»
16
13,43

А как было год назад?

Здесь мы только про реальную таблицу РПЛ. Год назад первым после 18 туров закончил «Краснодар». Собственно, как и сейчас. Однако есть два отличия — в нынешнем сезоне команда набрала 39 очков (в сезоне 2023/2024 — 38), плюс сейчас отсутствует какой-либо преимущество над «Зенитом». Ведь у Питера всё аналогично, хотя год назад гегемон отставал на два очка.

Источник: Фонтанка.ру

Важный момент — в прошлом сезоне казалось, что весной будет только два претендента на золото. Ведь «Динамо» отставало от лидера на шесть очков, «Локомотив» и «Спартак» откатились ещё ниже. Но многие тогда ошибались: в итоге именно динамовцы залетели в чемпионскую гонку и до последнего тура претендовали на золото отчётливее остальных — они отталкивались только от своих результатов.

Сейчас же плотность ещё выше: «Спартак» отстаёт от лидеров всего на два очка, а «Динамо» и «Локомотив» — на четыре. Соответственно, и вернуться в чемпионскую гонку им куда проще.

Межсезонье уже и правда надоело. Поскорее бы оно закончилось.

Автор: Дмитрий Зимин

Спартак
Зенит
Краснодар
Динамо
ЦСКА
Локомотив
Пари Нижний Новгород
Ахмат
Факел
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь