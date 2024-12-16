«Спартак» — неожиданный лидер РПЛ. Пусть и по продвинутой статистике

РПЛ укатилась на большую зимнюю паузу. Впереди отпуск, куча трансферных слухов и товарищеские турниры, где традиционно хорош «Спартак». Но в этот раз они здорово выглядят и в РПЛ, особенно если мы говорим о последних матчах. У красно-белых шесть побед подряд перед паузой, третье место и всего два очка отставания от лидеров. Удивительный результат, с учётом того, что серия началась после разгрома от «Краснодара» (0:3), когда команду Деяна Станковича часть аудитории в очередной раз похоронила.