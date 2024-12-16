Сыновья Станковича зажигают в Европе. Один остановил «Ювентус», второй выдал камбэк

Есть ли перспективы у Александара в основной команде «Интера»? Спортивный директор «Люцерна» Ремо Мейер отмечает характер юного футболиста: «Хотя ему всего 18 лет, Александар обладает лидерскими качествами. Они принесут нам успех вместе с его огромным игровым потенциалом». Также Станкович-младший — капитан молодёжной сборной Сербии. Просто так повязку не дают никому. Так что потенциал для роста до футболиста главной команды «Интера» есть. «Он хорошо играет, однако всё ещё способен на большее. Александар на правильном пути», — отметил Станкович-старший в январе 2024 года.