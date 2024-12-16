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Слуцкий: «Не уверен, что Дзюба справится с тестами на профпригодность и IQ»

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о перспективах форварда «Акрона» Артема Дзюбы в качестве тренера.

Источник: Спорт-Экспресс

— Дзюба недавно уверенно сказал, что после окончания карьеры войдет в ваш штаб…

— Посмотрим. Там же куча тестов — на профпригодность, на IQ. Не уверен, что он с ними справится.

— С Васей они уживутся?

— Мой прогноз — Вася в ближайшее время начнет самостоятельную карьеру. Когда Дзюба закончит — Вася уже будет в свободном плавании постигать все прелести тренерской жизни. У него для этого есть абсолютно все качества. Если какая-то команда сделает на него ставку — это будет счастливая, успешная и зрелищная команда, — сказал Слуцкий в интервью CSKA TV.

Василий Березуцкий занял пост главного тренера азербайджанского клуба «Сабах» еще до публикации упомянутого в тексте интервью Слуцкого.

36-летний форвард летом покинул «Локомотив» в связи с истечением контракта. В сентябре Дзюба стал игроком «Акрона».

В этом сезоне нападающий провел за тольяттинцев 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. «Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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