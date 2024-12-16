Слуцкий: «Не уверен, что Дзюба справится с тестами на профпригодность и IQ»

— Мой прогноз — Вася в ближайшее время начнет самостоятельную карьеру. Когда Дзюба закончит — Вася уже будет в свободном плавании постигать все прелести тренерской жизни. У него для этого есть абсолютно все качества. Если какая-то команда сделает на него ставку — это будет счастливая, успешная и зрелищная команда, — сказал Слуцкий в интервью CSKA TV.