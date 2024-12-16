Аршавин назвал причину спада «Зенита»: «Сейчас там просто дыра»

— Потому что у него больше всего мячей. Это не значит, что он, посылая мяч в штрафную площадь, делает это вовремя. Может быть, 20 секунд назад надо было из центра сделать диагональ, а он навешивает на этих трех столбов, когда там уже мало шансов выиграть.