Аршавин назвал причину спада «Зенита»: «Сейчас там просто дыра»

В последних двух турах РПЛ перед зимним перерывом сине-бело-голубые на своем поле проиграли «Крыльям Советов» и «Акрону», пропустив в общей сложности 5 голов.
— Почему у «Зенита» все сломалось после яркого старта сезона?
— Потому что сломались Глушенков и Вендел.
— Только из-за этого?
— Отчасти. Вся власть опять вернулась Клаудиньо. Он, на мой взгляд, медленно развивает атаки. «Зенит» упирается в забор, который сломать не может. Клаудиньо не так хорош, как был в предыдущие годы, когда «Зенит» становился чемпионом. Если посмотреть статистику, мне кажется, что каждая третья передача приходит Клаудиньо.
— Если мы просто посмотрим на количество доставок в финальную треть поля, Клаудиньо будет одним из лидеров чемпионата.
— Потому что у него больше всего мячей. Это не значит, что он, посылая мяч в штрафную площадь, делает это вовремя. Может быть, 20 секунд назад надо было из центра сделать диагональ, а он навешивает на этих трех столбов, когда там уже мало шансов выиграть.
Мне кажется, что сейчас он не в лучшей форме находится и не приносит того качества, которое приносил до этого, которое определяло и результат, и игру «Зенита». «Зениту» нужна «десятка» — человек, который будет определять игру под нападающим. Сейчас там просто дыра.
— Глушенков не может быть таким игроком?
— Может. При нынешнем составе Глушенков должен играть «десятку», Гонду — нападающий, слева — Мостовой, если брать последние матчи, — сказал Аршавин в эфире шоу «Это футбол, брат!».