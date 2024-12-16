В школах запрещают шутку, которую придумал экс-футболист «Зенита»: разбираем главный мем года

Кажется, это главный мем России прямо сейчас. Запустил его воспитанник «Зенита», который сейчас светится в Медиалиге, а поддерживают даже некоторые тренеры.
Шутка родилась случайно — Иван Коршунов (он же Корш, он же футболист 2Drots и воспитанник «Зенита») просто повздорил с проводницей и попал на видео
Хронология событий выглядит так. В июне этого года футболисты 2Drots возвращались из Нижнего Новгорода, где в главном медийном дерби России обскакали «Амкал» (2:1) и проскользнули в полуфинал Медиалиги. Само собой, отмечать принципиальную победу начали прямо в поезде. Разбираться пришла проводница — как потом признавался сам Корш, «мы отвечали ей дерзко, были чуть-чуть в нетрезвом состоянии». Тут-то все и началось.
Женщина снимала ребят на камеру или, как говорит, Коршунов, «тыкала телефоном в лицо». В кадр попал и сам Иван: проводница пыталась выпросить у футболиста паспорт, а он в ответ стал просить ее о том же. Когда женщина ответила, что находится на рабочем месте, Корш молниеносно сообразил уже фирменное «обоюдно».
Еще летом эта шутка гуляла по нишевым футбольным телеграм-каналам, а потом быстро перекочевала в массы — сначала подхватили простые футболисты, а потом и блогеры.
Вот, например, тренер белорусского «Немана» Игорь Ковалевич после победы над «Славией» (1:0) с энтузиазмом поддержал разгорающийся тренд. Можете глянуть в телеграме:
Теперь шутка стала глобальной (и запретной) — все из-за блогеров и рэперов
«Обоюдно» быстро вырвалось из футбольного пузыря — шутку подхватили блогеры с многомиллионной аудиторией (Михаил Литвин, тиктокер Артур Бабич), а его бенефициаром стал белорусский рэп-исполнитель Nkeeei. Он довел шутку до совершенства — теперь это «абаюнда»: еще более бессмысленное слово, которое, впрочем, и словом-то не назвать. Никита (настоящее имя артиста) так часто шутит на стримах и в своих коротких видео в социальных сетях.
Кажется, словечко так понравилось детям, что школы начали переживать — по сети гуляет список запрещенных слов в одном из образовательных учреждений. Там, кстати, помимо «обоюдно», и сам Nkeeei.
Утверждалось, что список — из школы в Тюмени. Однако в инфоцентре регионального правительства эту информацию опровергли.
Что ж, тем интереснее — где же так невзлюбили это странноватое «обоюдно».
Марсель Арзуманян