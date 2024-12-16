В школах запрещают шутку, которую придумал экс-футболист «Зенита»: разбираем главный мем года

Если у вас есть доступ к любым социальным сетям с вертикальными видео — скорее всего, вы хоть раз натыкались на странное слово «обоюдно». Подростки его используют в совершенно разных ситуациях, а чаще всего — просто так, без смысла. Зато всегда сопровождают поднесенным к губам кулаком, в который они дуют и раскрывают пальцы. А еще — всячески коверкают: от «абаюнда» до «баба Люба».