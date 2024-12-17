СМИ: «Крузейро» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу футболиста Нино

Нино 27 лет. Бразилец перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро и выиграл с петербургским клубом чемпионат и Кубок России. В текущем сезоне он провел 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, забив один мяч. На счету Нино один матч за основную сборную Бразилии.