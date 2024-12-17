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СМИ: «Крузейро» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу футболиста Нино

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Крузейро» проявляет интерес к защитнику санкт-петербургского «Зенита» Нино, сообщает UOL.

Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, руководство «Крузейро» в последние дни вышло на связь с российским клубом по условиям возможного трансфера. Бразильскую сторону отпугивает трансферная цена Нино, поскольку «Зенит» оценивает игрока в 15 миллионов евро. Нино остается в поле зрения «Крузейро», однако клуб параллельно просматривает другие варианты.

Нино 27 лет. Бразилец перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года за 5 миллионов евро и выиграл с петербургским клубом чемпионат и Кубок России. В текущем сезоне он провел 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, забив один мяч. На счету Нино один матч за основную сборную Бразилии.

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