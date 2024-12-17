Президент «Урала» назвал агентов злом для российского футбола

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей, средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». 2 декабря губернатор Самарской области направил в правоохранительные органы заявление о проверке деятельности агентских групп в российском футболе по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 (присвоение или растрата). На совещании в правительстве Самарской области Федорищев также отмечал, что власти проанализировали стоимость игроков «Крыльев Советов» и пришли к выводу, что они «продаются в интересах 90% коммерческих структур, связанных с агентством Павла Андреева».