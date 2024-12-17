Шатов продолжит исполнять обязанности главного тренера «Урала» во второй части сезона

При этом он добавил, что Шатов в настоящее время не имеет тренерской лицензии Pro. «Он бы сейчас уже мог поступить на категорию Pro, но не набрали группу. И это не вина Олега Александровича, что он не поступил, это вина, я считаю, тех, кто обучает. Олег Александрович действительно сейчас не может быть главным тренером, но он будет исполнять обязанности», — добавил Иванов.