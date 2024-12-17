Футболисты «Урала» в январе-феврале проведут три сбора в ОАЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» в зимнюю паузу проведет три сбора в Дубае. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главного тренера клуба Олег Шатов.
«15 января мы вылетаем в Дубай, все три сбора будут в знакомом нам месте, — сказал он. — Проведем три сбора, каждый ориентировочно по 12 дней, мы составили план работы, уже есть понимание контрольных матчей, до 28 февраля мы будем находиться в Дубае».
Шатов отметил, что до начала сборов футболисты должны будут поработать над физической подготовкой. «Команда собирается в Екатеринбурге
«Урал» с 37 очками после 21 матча занимает третье место в Мелбет — Первой лиге.