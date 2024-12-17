Футболисты «Урала» в январе-феврале проведут три сбора в ОАЭ

Шатов отметил, что до начала сборов футболисты должны будут поработать над физической подготовкой. «Команда собирается в Екатеринбурге 12—14 января . У нас пройдет медобследование, ребята будут сдавать тесты, мы специально купили оборудование, у нас будет больше информации о состоянии футболистов, по поводу их проблемных зон, на что нам нужно будет обратить внимание в течение тренировочного процесса», — добавил он.